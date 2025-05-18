Cips Çalan Kargaya Esnafın Komik Uyarısı

Cips Çalan Kargaya Esnafın Komik Uyarısı
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Cips Çalan Kargaya Esnafın Komik Uyarısı
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Sancaktepe'de bir marketten cips çalan karganın görüntüleri esnaf tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Esnaf, kargayı 'Çok acılı alma yakar seni' diyerek uyardı.

SANCAKTEPE'de marketten cips çalan kargayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden esnaf, 'Çok acılı alma yakar seni' diyerek kargayı uyardı.

Olay, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Marketin önündeki stanttan cips çalan karga, çevredeki esnafın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kaydeden esnaf, "Hoşuna giden bir tanesini al hadi bendensin. Al götür, parasını ben vereceğim. Çok acılı alma yakar seni. Afiyet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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