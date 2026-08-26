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Köpeği Ezen Sürücüye 13 Bin Lira Ceza

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Giresun'da fabrika girişinde yolda yatan köpeği ezen cip sürücüsü M.Y., jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 13 bin 33 lira para cezası vererek sürücüyü serbest bıraktı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Giresun'da fabrika girişinde yolda yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan cip sürücüsü M.Y.'ye, sevk edildiği adliyede 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 13 bin 33 lira ceza uygulanıp, serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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