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Giresun'da Sokak Köpeğini Ezen Sürücü Yakalandı

Giresun'da Sokak Köpeğini Ezen Sürücü Yakalandı
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Giresun Merkez Sultaniye köyünde bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak köpeğinin araçla ezilmesiyle ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Valilik inceleme başlattı. Olaya karışan sürücü tespit edilerek yakalanırken, yaralı köpek veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Fabrika yönetimi sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Şüpheli sürücünün tespit edilerek yakalandığı belirtilen açıklamada, "Giresun Merkez Sultaniye köyünde, bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak hayvanının araç tarafından ezilmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan aracın sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır. Yaralanan sahipsiz sokak hayvanı veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmış olup, veteriner raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemler sürdürülecektir" denildi.

TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan, fabrika yönetimi köpeği ezen sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaralı köpeği bularak tedavi altına aldı. Veteriner Hekim Mustafa Karaçay gözetiminde yapılan kontrollerin ardından köpeğin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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