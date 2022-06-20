Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2) - Haberler

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Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kulu ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kulu ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Mizan D.'nin yönetimindeki cipin kavşağa yaklaşıp sola dönmek isterken arkasından gelen motosikletin çarpması sonucu üzerinde bulunan sürücüsü Mehmet Ali Gültekin (27) ile arkada yolculuk yapan arkadaşı Abdullah Pınarlı'nın (21) havaya savrulup düşme anları yer aldı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), -


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

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