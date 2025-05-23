Çıplak Elle Arı Toplayan Arıcı Kendini Tehlikeye Atıyor
Siirt'in Kurtalan ilçesinde arıcı Muhammet Rahmi Mikyas, çıplak elle yüzlerce arıyı topladı. 30 yıllık tecrübesiyle arı sevgisini dile getiren Mikyas, arıların doğanın güzelliği olduğunu belirtti.
Çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Muhammet Rahmi Mikyas isimli arıcı, bir evde bulunan arı oğulunu çıplak elle topladı.
Kurtalan ilçesinde yüzlerce arının arasına giren 37 yaşındaki Rahmi Mikyas, tehlikeye aldırış etmeden çıplak elle arıları kutunun içine aldı. Arıları çok sevdiğini belirten Rahmi Mikyas "30 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Arıları çok seviyorum. Arılar doğanın güzelliğidir. Arılar beni seviyor, sokmuyor. Arıları öpüyorum kokluyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel