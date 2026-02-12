Haberler

Samsun'da yeşil bütenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan cinsel suçlardan hüküm giymiş 49 yaşındaki L.G. jandarma ekiplerince yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Gürcistan'ın çıkardığı yeşil bültenle aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cinsel suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve yeşil bültenle aranan Gürcistan uyruklu L.G. (49), Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
