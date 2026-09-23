Haberler

Cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla RAF Uzay Komutanı görevden uzaklaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAF Uzay Komutanı Tümgeneral James Thompson, yetişkine yönelik cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alındı. Haziran ayında göreve getirilen Thompson, hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edildi; cinsel saldırı iddiaları incelenirken RAF onu görevden uzaklaştırdı.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Tümgeneral James Thompson, cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Uzay Komutanı Tümgeneral Thompson, yetişkine yönelik cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Göreve bu yılın haziran ayında getirilen Thompson'un, hırsızlık suçlamasıyla ilgili askeri savcılığa sevk edildiği, cinsel saldırı iddialarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği aktarıldı.

RAF sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Hava Tümgeneral James Thompson, bir soruşturmanın parçası olarak peşin hüküm oluşturmayacak şekilde görevden uzaklaştırıldı. Birleşik Krallık Uzay Komutanlığının başına geçici olarak Tuğgeneral Darren Whiteley getirildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti

ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de! Siber suçlarla mücadele eğitimi alacaklar

Filistinli hakim ve savcılar Türkiye'de
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu