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Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu sayısı 5'e çıktı cenazesine aileden katılan olmadı

Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu sayısı 5'e çıktı cenazesine aileden katılan olmadı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nisanur Ö. isimli bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi. CENAZEYE SADECE KAMU GÖREVLİLERİ KATILDI

CENAZEYE SADECE KAMU GÖREVLİLERİ KATILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nisanur Ö. isimli bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi. Siteler Camii'nde Nisanur Ö. için cenaze namazı kılındı. Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ile polisler katıldı. Bebeğin ailesinden veya akrabalarından cenazeye katılan olmadı. Nisanur Ö. bebek, Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali Sencer ARSLAN, Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak) DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Yeliz Alagöz - Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Hisarcık Çaycuma Güncel Haberler

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