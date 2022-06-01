Cinsel içerikli fotoğrafla taciz davasında beraate onama - Haberler

ANKARA'da iş insanı E.Ö. (32) hakkında, eski çalışanı D.K. adlı kadına sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını göndererek, cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla açılan davada, bilirkişinin fotoğrafların ve hesabın başkasına ait olduğunu belirlemesiyle verilen beraat kararı, istinaf tarafından onandı.

Kuru yemiş mağaza zincirinin Mamak şubesinde çalışan D.K., Mayıs 2019'da işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay sonra D.K.'ye, sosyal medya hesabı üzerinden, farklı hesaptan erkeğe ait ve yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderildi. D.K., hesabın ve fotoğrafın eski patronu E.Ö.'ye ait olduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Soruşturma sonunda iş insanı E.Ö. hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara, 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 4 Aralık 2021'de görülen karar duruşmasında, bilirkişi raporunda; fotoğrafın, beden muayenesi yapılan sanıkla uyumlu olmadığının tespit edildiği, kullanılan sosyal medya hesabının da sanık tarafından kullanıldığına dair somut kanıt elde edilemediği yer aldı.

İş insanı E.Ö.'nün beraat kararı kesinleşti.