Çinli ve Türk Ekiplerin Kurtardığı 83 Yaşındaki Depremzedenin Sağlık Durumu Stabil

MALATYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Malatya'da Cumartesi günü Çinli ve Türk kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan 83 yaşındaki kadının hastanede olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu doğrulandı.

MALATYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Malatya'da Cumartesi günü Çinli ve Türk kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan 83 yaşındaki kadının hastanede olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu doğrulandı.

6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'yi vuran büyük depremlerden yaklaşık 125 saat sonra kurtarılan yaşlı kadın, Çin'in güneybatısındaki Chongqing şehrinden bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi ile Türk kurtarma ekibi tarafından güvenli bir yere götürülmüştü.

Mavi Gök Kurtarma ekibinin bir üyesi olan Yang Yi, hayatta kalan yaşlı kadının kurtarılana kadar aç ve susuz bir şekilde çökmüş haldeki yedi katlı binanın yıkıntıları altında kaldığını söyledi.

Kurtarılan yaşlı kadın, Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeyini vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden bu yana Mavi Gök Kurtarma ekibinin başarıyla kurtardığı üçüncü kişi oldu. İki ülkede şiddetli depremler nedeniyle on binlerce insan öldü ve yaralandı.