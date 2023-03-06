Çinli Şirket Yapay Zeka Destekli Gözlüksüz 3D Tableti Tanıttı

Çinli teknoloji şirketi ZTE, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023'te yapay zeka destekli gözlüksüz 3 boyut özellikli tableti Nubia Pad 3D'yi tanıttı.

Tablet, yapay zeka aracılığıyla gözlüksüz 3D ekranı yeniden şekillendirerek benzersiz ve yeni bir deneyim yaratıyor.

ZTE'ye göre, Nubia Pad 3D, 2D içeriğini gerçek zamanlı olarak 3D'ye dönüştürerek gözlüksüz 3D efektleri yaratıp, aynı zamanda 3D fotoğraf, video ve filmler yapabiliyor. Tablet ayrıca, kullanıcıların 3D modunda sohbet etmenin, çekim yapmanın, yayın yapıp izlemenin, oyun oynamanın, model yapıp sergilemenin ve daha birçok özelliğin keyfini çıkarabilecekleri dünyanın en güçlü 3D ekosistemlerinden birine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)