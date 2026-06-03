Çinli Uzman Ekip, Ebola ile Mücadeleye Destek İçin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Ulaştı

KİNŞASA, 3 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere görevlendirilen ve salgınla mücadele uzmanlarından oluşan Çinli sağlık ekibi, üç aylık görev kapsamında salı günü ülkenin başkenti Kinşasa'ya ulaştı.

Ekibi salı günü havalimanında karşılayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı temsilcisi Luku Maleyo Marius, Çin'in Kongo hükümeti ve halkına tam zamanında güçlü bir destek sunduğunu söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin önemli halk sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı her dönemde Çin'in tam zamanında yardım eli uzattığını belirten Marius, söz konusu görevin ülkenin salgını önleme, kontrol ve tedavi kapasitesini daha da güçlendirmesini ve salgının en kısa sürede kontrol altına alınmasına katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Çinli sağlık ekibinin lideri Lu Ming ise ekibin Kongo tarafının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacağını belirterek, salgının değerlendirilmesi, vaka yönetimi ve diğer alanlarda destek sağlamak üzere yerel sağlık kuruluşları ve hastalık kontrol kurumlarıyla işbirliği yapacaklarını söyledi.

Lu ayrıca, insanların can güvenliği ve sağlıklarını korumak amacıyla Kongo tarafıyla yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ve Çin'in uzmanlığını paylaşarak salgının erken aşamada kontrol altına alınmasına katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 15 Mayıs'ta ülkede 1976'dan bu yana görülen 17. Ebola salgınını resmen doğrulamış, Dünya Sağlık Örgütü ise iki gün sonra salgını uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ebola ile mücadele çalışmalarını desteklemek üzere ülkeye uzmanlardan oluşan bir sağlık ekibi gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Komisyonun açıklamasına göre, salgın kontrolü konusunda geniş deneyime sahip beş uzmandan oluşan ilk ekip, salgınla mücadeleye yönelik tatbiki deneyimlerini yerel koşullara uyarlayarak paylaşacak ve ülkenin Ebola'nın önlenmesi, kontrolü ve tedavisine yönelik kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Kaynak: Xinhua