Çinli Otomobil Üreticisi Geely'nin Satışları 2022'de Yüzde 8 Arttı Güncel Haberler SHANGHAİ, 10 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Otomobil Holdingi Limited Şirketi, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde sekiz büyüme gerçekleştirerek 1,43 milyondan fazla araç sattığını bildirdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen imza töreni öncesi sergilenen Geely'nin Geometry C elektrikli otomobili görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua) SHANGHAİ, 10 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Otomobil Holdingi Limited Şirketi, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde sekiz büyüme gerçekleştirerek 1,43 milyondan fazla araç sattığını bildirdi. Şirket, Geely'nin geçen yıl yalnızca elektrikli ürün hattını genişletmeye değil, aynı zamanda akıllı ürünlerini de geliştirmeye de odaklandığını belirtti. Geely, yeni enerjili araç (NEV) sektöründeki dönüşümü sayesinde 2022'de yıllık NEV satışının 328.727 adede ulaştığını ve dikkate değer sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Şirket ayrıca 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 72,4 artışla 198.000'den fazla araç ihraç etti. Geely, 2023 içinse yıllık 1,65 milyon araç satış hedefi belirledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Tragger Geely Güncel Haberler

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