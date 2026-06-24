Çinli Üst Düzey Diplomat: Brıcs Ülkeleri Terörle Mücadele ve Siber Güvenlik İşbirliğini Güçlendirmeli

YENİ DELHİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, BRICS üyesi ülkelerin, terörle mücadele ve siber güvenliğin korunmasındaki rolünün önemine dikkat çekti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi direktörü Wang, 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.

Wang salı günü toplantıda yaptığı konuşmada, günümüzde dünyanın yeni bir uluslararası terör faaliyetleri dalgasına tanık olduğunu belirterek, bunun temelinde, tek taraflı eylemler nedeniyle tırmanan cepheleşmenin ve medeniyetler ve dinler arasında artan gerilimin yattığını söyledi.

BRICS ülkelerinin tamamının terörden zarar gördüğünü kaydeden Wang, blokun terörün hem görünen sonuçlarına hem de kökeninde yatan nedenlere odaklanması gerektiğini vurguladı. Wang, BRICS'in bu doğrultuda kapsamlı önlemler alması, terörle mücadele işbirliğini güçlendirmesi, çalışma grubu mekanizmasından iyi şekilde yararlanması ve istihbarat paylaşımı, operasyonların koordinasyonu ve deneyim paylaşımını derinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Wang, Birleşmiş Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'nin tam olarak uygulanmasının ilerletilmesinin önemine de işaret etti.

Wang, BRICS Terörle Mücadele Çalışma Grubu çerçevesinde eğitim ve seminer gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Siber güvenlik konusuna da değinen Wang, yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin, siber uzay ortamını büyük ölçüde değiştirdiğine dikkat çekti. Siber güvenliğin tüm dünyada bir endişe kaynağı haline geldiğini dile getiren Wang, küresel dijital yönetişimdeki açığın giderek büyüdüğünü kaydetti.

Wang, BRICS ülkelerinin ortaklaşa bir şekilde siber uzayda uluslararası kuralları koruması, kasıtlı olarak bölünme ve cepheleşme oluşturulmasına karşı çıkması, tüm ülkelerin BM Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ni en kısa sürede imzalayıp onaylamasını teşvik etmesi ve telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığına karşı uluslararası ittifaka aktif olarak katılması gerektiğini ifade etti.

Wang, BRICS ülkelerine "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımında Güvenliğin Sağlanmasına İlişkin BRICS Tatbiki İşbirliği Yol Haritası" ve ilgili ilerleme raporları temelinde hareket etme, BRICS çalışma grubunun rolünden daha fazla yararlanma ve önümüzdeki beş yıllık dönem için işbirliği planları hazırlama çağrısında bulundu.

Wang, "BRICS Artı" modelinin olumlu etkilerinden tam olarak yararlanılması ve Küresel Güney'in siber güvenlik konusuna yönelik ortak tutum ve eylemlerinin sürekli olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, terörle mücadele ve siber güvenlik alanlarında diğer ülkelerle iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye, daha kapsamlı BRICS işbirliğinin kalitesi ve verimliliğini teşvik etmeye, BRICS ülkelerinin halklarına daha fazla fayda sağlamaya ve küresel güvenlik yönetişimine sürekli olarak katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua