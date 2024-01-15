Çinli çiftçiler kış aylarında kerevit yetiştirme teknolojilerini araştırıyor
Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Nanxian ilçesindeki çiftçiler, kış aylarında kerevit yetiştirme teknolojilerini araştırıyor. Kerevitlerin düşük sıcaklığa dayanıklı olması ve hızlı büyümesi için derin su tarımı yapmaya ve berzer önlemler almaya çalışan çiftçiler, bu yöntemlerle kazançlarını yoğun sezona kıyasla iki katına çıkarabiliyor.
CHANGSHA, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Nanxian ilçesindeki çiftçiler, son yıllarda kış aylarında kerevit yetiştirme teknolojilerini araştırıyor.
Çiftçiler, kerevit üretiminde sezon dışı dönemde olunmasına rağmen kerevitlerin düşük sıcaklığa dayanıklı olması ve hızlı büyümesi için derin su tarımı yapmaya ve berzer önlemler almaya çalışıyor. Çiftçiler bu yöntemlerle kazançlarını yoğun sezona kıyasla iki katına çıkarabiliyor.