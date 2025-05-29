Çinli Bilim İnsanlarından Yıldız Patlamalarını Tahmin Eden Yapay Zeka Modeli: FLARE

Çinli Bilim İnsanlarından Yıldız Patlamalarını Tahmin Eden Yapay Zeka Modeli: FLARE
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Çin Bilimler Akademisi, yıldız patlamalarının tahmin edilmesine yönelik yeni yapay zeka modeli FLARE’i tanıttı. Model, yıldızların fiziksel özelliklerini analiz ederek patlama zamanlamalarını daha doğru tahmin etmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, yıldız patlamalarını tahmin etmek üzere tasarlanan ve astronomi araştırmalarını dönüştürebilecek araç sunan en yeni yapay zeka modeli FLARE'i geliştirdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Otomasyon Enstitüsü'nün salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi ile ortaklaşa geliştirilen model, entegre akıllı araştırma platformu ScienceOne'ı kullanarak yıldız verilerini analiz edip yıldızlardaki manyetik patlamaları tahmin edebiliyor.

Yıldız patlamaları, bir yıldızın atmosferindeki manyetik alanların serbest kalmasıyla ortaya çıkan ani enerji patlamaları olarak biliniyor. Otomasyon Enstitüsü'nde araştırmacı olan Chen Yingying, bu patlamaların yıldızların yapısı, evrimi ve manyetik aktivitesini ve güneş sistemi dışındaki gezegenlerde yaşanabilirlik potansiyelini anlamak için kritik ipuçları barındırdıklarını söyledi.

Chen, "Araştırmalar, yıldızların yaş, dönüş hızı ve kütle gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra geçmişteki patlama kayıtlarının yıldız patlamalarıyla büyük oranda bağlantılı olduğunu gösteriyor" dedi.

Öte yandan sınırlı gözlemsel verilerin kapsamlı çalışmaları engellediğini kaydeden Chen, yıldız patlamalarının zamanlamasını doğru şekilde tahmin etmenin astronomi çalışmaları için önemli bir görev haline geldiğini ifade etti.

FLARE'in, yumuşak uyarı modülleri ve artık kayıt birleştirme modüllerini bir araya getirip benzersiz mimarisi sayesinde bir yıldızın fiziksel özelliklerini tarihsel parlama kayıtlarıyla bütünleştirerek bu boşluğu doldurduğunu vurgulayan Cheng, bu sayede ışık eğrilerinden özellik çıkarımını iyileştirdiğini ve tahmin doğruluğunu önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Belirli bir düzeyde uyarlanabilirlik sergileyen model, farklı yıldızların değişen ışık eğrisi desenlerine dayalı olarak hassas patlama tahminlerine olanak tanıyor.

Chen, farklı değişkenlik desenlerine sahip aynı yıldız için bile hassas tahminler elde edilebileceğini kaydetti.

FLARE'in gelişimini ayrıntıları ile veren araştırma makalesi, önde gelen küresel yapay zeka konferansı 34. Uluslararası Ortak Yapay Zeka Konferansı'na kabul aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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