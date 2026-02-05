Çinli Bilim İnsanları Parkinson Hastalığının Altında Yatan Patolojik Beyin Ağını Belirledi
Çin'in Beijing kentindeki Changping Laboratuvarı'ndan bir araştırma ekibi, Parkinson hastalığıyla ilişkili patolojik beyin ağını keşfetti ve bu ağı hedef alan tıbbi müdahalelerin olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı.
Çinli bilim insanlarının Parkinson hastalığıyla ilişkili temel patolojik beyin ağını keşfettiği ve doğrudan bu ağı hedef alan tıbbi müdahalelerin klinik çalışmalarda olumlu sonuçlar verdiği bildirildi.
Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Changping Laboratuvarı'ndan Profesör Liu Hesheng liderliğindeki araştırma ekibinin elde ettiği bulgular, perşembe günü Nature dergisinde yayımlandı.
