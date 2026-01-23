Haberler

Çinli Bilim İnsanları Kumaşa Dokunabilen "Fiber Çip" Üretti

Çinli bilim insanları, kumaşa dokunabilen ve iplik formunda esnek bir 'fiber çip' geliştirdi. Bu buluş, etkileşimli giysiler, gelişmiş beyin implantları ve hiperrealist sanal gerçeklik teknolojilerine kapı açabilir.

SHANGHAİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, kumaşa dokunabilen ve iplik formunda esnek bir "fiber çip" geliştirdi.

Bu buluşun, etkileşimli ekran işlevi görebilen giysiler (dokunulduğunda tepki veren), sinyalleri doğrudan işleyebilen gelişmiş beyin implantları ve hiperrealist sanal gerçeklikte dokunma (kullanıcı dokunduğunda neredeyse gerçek hayattaki gibi hissetmesini sağlayan teknoloji) teknolojilerinin önünü açması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, işleme, bellek ve sinyal yeteneklerini bir araya getiren işlevsel entegre devreyi, insan saçından daha ince tek bir elastik polimer fibere doğrudan entegre etmeyi başardı.

Nature dergisinde perşembe günü yayımlanan bu çığır açıcı çalışma, geleneksel silikon çiplerin katı ve düzlemsel yapısının ötesine geçilmesine olanak tanıyor.

Araştırmaya başkanlık eden bilim insanı Peng Huisheng, "İnsan vücudu yumuşak dokudan oluşuyor. Bu nedenle, gelecekte beyin-bilgisayar arayüzleri gibi yükselen alanlarda, yumuşak ve vücutla uyumlu elektronik sistemlere ihtiyaç duyulacak" dedi. Huisheng'in ekibi, on yılı aşkın süredir aydınlatma, görüntüleme ve enerjiye yönelik işlevsel fiberler geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
