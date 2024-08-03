Çinli AutoFlight Firmasının Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Uçağı Yangtze Nehri Üzerinde Uçuşunu Tamamladı
Çinli AutoFlight firması tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı (eVTOL), Perşembe günü Yangtze Nehri üzerindeki uçuşunu tamamladı. 25 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen gidiş ve dönüş uçuşu 10 dakika sürdü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)
ÇEKİM TARİHİ: 1 Ağustos 2024
Çinli AutoFlight firması tarafından geliştirilen elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı (eVTOL), Perşembe günü Yangtze Nehri üzerindeki uçuşunu tamamladı.
25 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen gidiş ve dönüş uçuşu 10 dakika sürdü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)