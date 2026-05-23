Çin'in Shenzhou-23 Mürettebatından Bir Astronot Uzayda Bir Yıl Geçirecek

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-23 mürettebatından bir astronotun uzayda bir yıl kalarak insan vücudu üzerindeki etkileri inceleyeceğini duyurdu. Görev, sağlık destek sistemlerinin test edilmesini ve uzun süreli araştırmaları kapsıyor.

JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, pazar günü uzaya gönderilecek Shenzhou-23 mürettebatından bir astronotun uzayda bir yıl kalma deneyi yürüteceğini açıkladı.

Shenzhou-23 mürettebatlı uzay uçuşu görevini, Çinli astronotlar Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying (Kantoncada Lai Ka-ying) yürütecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, bir yıllık kalış deneyini hangi astronotun gerçekleştireceğinin yörüngedeki görev sürecine göre belirleneceğini söyledi.

Zhang, bu bir yıllık süreçte uzun süreli uzay uçuşlarının insan vücudu üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik Çin'in ilk uzay tabanlı araştırma programının uygulanacağını söyledi.

"Bir astronota yörüngede bir yıl kalma görevi verilmesi, yalnızca mevcut altı aylık görev süresinin iki katına çıkarılması anlamına gelmiyor" diyen Zhang, uzatılmış görev süresinin astronotlara yönelik sağlık destek imkanlarının test edilmesi ve yörüngedeki sağlık ile koruma sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Zhang ayrıca, bu süreçte bilimsel projeler kapsamında uzun süreli kesintisiz araştırmalar yürütülmesi ve ilgili teknolojilerin doğrulanması için yeni fırsatlar ortaya çıkacağını söyledi.

Yörünge rotasyonu gerçekleştirecek Shenzhou-21 mürettebatı an itibarıyla yörüngede 203 gün kalmış durumda ve bir Çinli astronot mürettebatının şu ana kadar gerçekleştirdiği en uzun süreli tekli görev açısından rekor kırmak üzere.

