Çin'de Eski Savunma Sanayi Yöneticisi Rüşvetten 13 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

ZHENGZHOU, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen askeri sanayi şirketlerinden Çin Güney Sanayi Grubu Şirketi eski Genel Müdür Yardımcısı Liu Weidong, rüşvet almaktan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararını salı günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Nanyang'daki Orta Halk Mahkemesi verdi.

Liu'ya 4 milyon yuan (yaklaşık 587.000 ABD doları) para cezası verildi. Liu'nun elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Liu'nun 1999'dan 2025'e kadar yürüttüğü çeşitli görevleri kullanarak başkalarına iş faaliyetleri ve personel düzenlemeleri gibi konularda yardım ettiği, karşılığında ise toplam 41,39 milyon yuan değerinde rüşvet kabul ettiği belirtildi.

Liu, 16 Ocak'ta yargılandığı duruşmadaki son ifadesinde suçunu kabul ederek pişman olduğunu söylemişti.

