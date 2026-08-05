Çine'deki orman yangınında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan S.K. (53) tutuklandı, eşi K.K. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Valisi Osman Varol, dün, basın mensuplarına asayiş olaylarına ilişkin aylık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda, 30 Temmuz'da Çine ilçesinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmaya da değinen Varol, yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Varol, "Bu konuda arkadaşlar, bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren 2 kişi, adli detayları sizinle paylaşamam ama jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan size aktarma imkanımız olacak. Çok detaylı bir çalışma yürütüldü. İki ayrı bilirkişi raporu ile jandarmamızın olay yeri inceleme ekiplerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda şüpheliler gözaltına alındı. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var. Adli süreç devam ediyor. Sonucunu görmeden kesin yorum yapmamak lazım" dedi.

Yangına ilk ihbarın saat 15.01'de ulaştığını belirten Osman Varol, ilk arazözün 5 dakika içinde bölgeye ulaştığını, yaklaşık yarım saat içerisinde de havadan ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler S.K. ve eşi K.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı mahkemeye tutuklanırken, eşi K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı