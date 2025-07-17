Cinayete Kurban Giden Ayşe Tokyaz İçin Taziye Töreni

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İstanbul'da eski sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'da hatmi şerif okutuldu. Ailesi ve çok sayıda vatandaş taziyeye katılarak dua etti.

İstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra yol kenarına valiz içerisinde cesedi bırakılan Ayşe Tokyaz için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde ailesi tarafından hatmi şerif okutuldu. Taziyeye gelen çok sayıda vatandaş, Tokyaz için dua etti.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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