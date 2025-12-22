Ali Yerlikaya: "Diyarbakır'da 7 Yıl Önce İşlediği Cinayet Sebebiyle Aranan M.T. Yakalandı"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T'nin, Antalya Kumluca'da Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT'ımız tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi."