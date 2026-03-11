Haberler

Şanlıurfa'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü S.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
