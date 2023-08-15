Cinayet duruşması sonrası taraflar birbirine girdi... O anlar kamerada

ERZURUM Erzurum'da Adliye binasında görülen cinayet davası sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bina içerisinde başlayan kavga dışarıda devam edince polis olaya müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum adliyesinde bugün görülen bir cinayet davası sonrasında taraflar arasında duruşma salonu önünde başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini darp ederken polis olaya müdahale etti. Bina dışında devam eden kavgaya takviye polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan kavgada iki kişi yaralandı. Bıçakla yaralandığı belirtilen bir kişi 112 ekiplerinde şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis adliye önünde tarafları ayırmakta güçlük çekti. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.