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Çınarlı Köyü Tarihi Camisi Restorasyonu Tamamlandı

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Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Cami, açılış programıyla birlikte hizmet vermeye başladı.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı.

Camide incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeniden ibadete açılan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi'nin hayırlı olmasını diledi.

Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, AK Parti Başkanı Naim Makas, cami teşrifatına katkıda bulunan iş insanları Turgay Kılıç, Murat Saruhan, Ömer Faruk Ataç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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