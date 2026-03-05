Çınarcık'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Kocadere beldesi Yalı Mahallesi Manolya Sokak'taki bir binada bulunan mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.