Çınarcık'ta Şarjda Olan Elektrikli Motosiklet Yandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şarjdaki bir elektrikli motosikletin alev alması sonucu büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, şarjdaki bir motosiklette çıkan yangın hasara yol açtı.
Çınarcık Poyraz Caddesi Kosova 2 Sokak'ta şarja takılı haldeki elektrikli motosiklet, bir anda alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel