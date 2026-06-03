Çınarcık'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının buzdolabından çıktığı tahmin ediliyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vali Akı Caddesi Kaktüs Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.
Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Şener