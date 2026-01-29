Yalova'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Çınarcık Belediyesine ait 4 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile Teşvikiye Belediyesine ait 1 su tankeriyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, bazı dairelerde hasar oluştu.