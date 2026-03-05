Çin Hükümet Raporu: Yükselen ve Geleceğe Dönük Sektörleri Destekleyeceğiz

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yükselen ve geleceğe dönük sektörlerin gelişimini destekleyecek.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, ülke 2026 yılında entegre devreler, havacılık ve uzay, biyomedikal ve alçak irtifa ekonomisi gibi önemli yükselen sektörleri destek verecek.

Raporda geleceğe dönük enerji, kuantum teknolojisi, somutlaştırılmış yapay zeka, beyin-bilgisayar arayüzleri ve 6G teknolojisi gibi gelecek dönük sektörlerin de teşvik edileceği kaydedildi.

Aynı gün sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) özet taslağına göre de Çin, söz konusu dönemde yeni nesil bilgi teknolojileri, yeni enerji, yeni malzemeler, akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, robotik, biyomedikal, üst düzey ekipmanlar ve havacılık ve uzay gibi yükselen stratejik endüstrilerin gelişimini hızlandıracak.

Özet taslakta kuantum teknolojisi, biyolojik imalat, hidrojen ve nükleer füzyon enerjisi, beyin-bilgisayar arayüzleri, somutlaştırılmış yapay zeka ve 6G mobil iletişim gibi alanlarda ekonomik büyümenin yeni itici güçlerini geliştirmeye yönelik adımlar atılacağı da belirtildi.

Kaynak: Xinhua