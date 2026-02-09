Haberler

Çin'de Yüksek Halk Mahkemesi, Kanadalı sanık hakkındaki idam cezası kararını bozdu

Güncelleme:
Çin Yüksek Halk Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Kanadalı Robert Schellenberg'in cezasını bozarak yeniden yargılanmasına karar verdi. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki son dönemdeki yakınlaşmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Çin'de Yüksek Halk Mahkemesi, Kanadalı sanık Robert Schellenberg hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla verilen idam cezası kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, 2019'da alt mahkemece verilen kararın bozulmasına ve Schellenberg'in yeniden yargılanmasına hükmetti.

Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Çin'de 15 yıl hapse çarptırılmış, 2019'da yeniden yargılanarak bir gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.

İdam kararı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.

Huawei yöneticisi Mıng'ın tutuklanması, iki ülke arasında gerilime yol açarken Çin, o dönemde Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına almıştı.

Kovrig ve Spavor'un durumuna ilişkin Batı medyasında Çin'in "rehine diplomasisi" yürüttüğü eleştirileri yapılmıştı.

Schellenberg hakkındaki idam hükmünün bozulması, iki ülke ilişkilerinde son dönemdeki yakınlaşmanın sonucu olarak görülüyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak'ta Çin'i ziyaret etmiş, temaslarında ülkede yargılanan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

