Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı
Çin, denizcilikte yüksek frekanslı veri alışverişi yapabilen 'Ciatong VDES A' ve 'Ciatong VDES B' isimli iki uydusunu başarıyla fırlattı. Uydular, Kuaycou 1A roketi ile Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Xinhua'nın haberine göre, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" uyduları, "Kuaycou 1A" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.
"Çok Yüksek Frekanslı Veri Alışverişi Sistemi" (VDES) uyduları, denizcilikte gemilerle kıyı istasyonları arasında radyo dalgaları üzerinden yüksek frekansta telsiz iletişimi kurulabilmesini sağlıyor.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel