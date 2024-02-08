Çin Yeni Yılı'na Balık Şeklinde Fenerlerle Hazırlık

HUANGSHAN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan şehrine bağlı Shexian ilçesinin sakinleri, balık şeklinde fenerler yaparak bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Çin Yeni Yılı'na hazırlanıyor.

Balık şeklindeki fenerlerle düzenlenen geçit töreni, Shexian ilçesinde önemli bir geleneksel etkinlik. Çin ay takviminin ilk ayında düzenlenen bu etkinlik, her yıl ülkenin dört bir yanından turistleri ağırlıyor.