Albüm: Çin'de Çin Yeni Yılı Arifesi'nde Aileler Aynı Sofrada Bir Araya Geldi

Albüm: Çin'de Çin Yeni Yılı Arifesi'nde Aileler Aynı Sofrada Bir Araya Geldi
Çin Yeni Yılı Arifesi, ailelerin ve dostların lezzetli yemekler eşliğinde bir araya gelip yeni yılı karşılamak için hazırlanmasını simgeliyor. Bu anlamlı gece, uzun sohbetler ve paylaşılan anılarla dolu geçiyor.

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı Arifesi, Bahar Bayramı kutlamalarının en özel ve en anlamlı zamanı. Bu gecede aynı sofrada buluşan aileler ve dostlar hem lezzetli yemekleri hem de anılarını paylaşıp, yeni yılı karşılamak için geç saatlere kadar uyanık kalıyorlar.

