Albüm: Çin'de Çin Yeni Yılı Arifesi'nde Aileler Aynı Sofrada Bir Araya Geldi
BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı Arifesi, Bahar Bayramı kutlamalarının en özel ve en anlamlı zamanı. Bu gecede aynı sofrada buluşan aileler ve dostlar hem lezzetli yemekleri hem de anılarını paylaşıp, yeni yılı karşılamak için geç saatlere kadar uyanık kalıyorlar.
Kaynak: Xinhua / Güncel