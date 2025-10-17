Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketi ile yeni bir uydu grubu fırlattı. Bu uydu grubu, Çin'in ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturacak.
TAİYUAN, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle cuma günü saat 15.08'de uzaya gönderilen, Çin'in ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ı oluşturacak olan uydu grubu başarılı şekilde önceden belirlenen yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 601. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel