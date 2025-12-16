Haberler

Çin, Şili Devlet Başkanı Seçilen Jose Antonio Kast'ı Kutladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Şili'nin yeni Devlet Başkanı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şili Devlet Başkanı seçilen Jose Antonio Kast'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Kast, 14 Aralık'ta Şili Devlet Başkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Guo pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Şili'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Güney Amerika ülkesi olduğunu belirterek, son 55 yılda Çin-Şili ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişme ivmesini sürdürdüğünü ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği sağladığını söyledi.

Guo ayrıca, Şili'nin yeni hükümetiyle birlikte çalışarak karşılıklı yarar ve dostane işbirliğini daha da güçlendirmeye, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli ilerlemesini teşvik etmeye hazır olduklarını ve bunun her iki halk için de daha büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

