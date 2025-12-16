Çin, Şili Devlet Başkanı Seçilen Jose Antonio Kast'ı Kutladı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Şili Devlet Başkanı seçilen Jose Antonio Kast'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Kast, 14 Aralık'ta Şili Devlet Başkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Guo pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Şili'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Güney Amerika ülkesi olduğunu belirterek, son 55 yılda Çin-Şili ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişme ivmesini sürdürdüğünü ve çeşitli alanlarda verimli işbirliği sağladığını söyledi.

Guo ayrıca, Şili'nin yeni hükümetiyle birlikte çalışarak karşılıklı yarar ve dostane işbirliğini daha da güçlendirmeye, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli ilerlemesini teşvik etmeye hazır olduklarını ve bunun her iki halk için de daha büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.