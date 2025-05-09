Çin, Yeni Papa Kardinal Prevost'u Kutladı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yeni papa olan Kardinal Robert Prevost'u kutladıklarını söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında yeni papanın liderliğinde Vatikan'ın Çin ile yapıcı bir anlayışla diyalog kurmaya devam etmesini, karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası konularda derinlemesine iletişim kurmasını, Çin-Vatikan ilişkilerinin sürekli iyileştirilmesini ortaklaşa ilerletmesini ve dünya barışı, istikrarı, kalkınması ve refahına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.