Çin, Yeni Nesil Amfibi Hücum Gemisi Sichuan'ı Denize İndirdi

SHANGHAİ, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

Adını Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden alan ve bağımsız olarak geliştirilen gemi, tanıtım ve isim verme töreninin ardından denize indirildi. Gemiye 51 gövde numarası verildi.

Tam yük deplasmanı 40.000 tonun üzerinde olan gemi, çift adalı bir üst yapıya ve tam boy uçuş güvertesine sahip.

Sichuan ayrıca sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi teçhizat taşıyabilmesini sağlayan yenilikçi elektromanyetik katapult ve inişi yavaşlatma teknolojilerine de sahip.

Donanma yetkililerine göre Sichuan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın dönüşümünde ve uzak denizlerdeki savaş kabiliyetlerinin arttırılmasında kilit rol oynayacak.

Gemi denize indirilmesinin ardından ekipmanların devreye alınması, demirleme ve deniz testleri de dahil olmak üzere bir dizi testten geçecek.