Çin, Yeni Mürettebatlı Uzay Aracını 2024'te Fırlatacak

Çin, Yeni Mürettebatlı Uzay Aracını 2024'te Fırlatacak
Güncelleme:
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yeni nesil mürettebatlı uzay aracı Mengzhou-1'in 2024'te uzaya fırlatılacağını duyurdu. Araç, modüler tasarımıyla uzay istasyonuna ulaşım sağlayacak ve birçok bilimsel deney taşıyacak.

JİUQUAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), yeni nesil mürettebatlı uzay aracı Mengzhou-1'in gelecek yıl uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Shenzhou mürettebatlı uzay aracının kapsamlı şekilde güncellenmesiyle geliştirilen Mengzhou, modüler tasarımıyla bir dönüş kapsülü ve bir servis modülünden oluşuyor. Araç, Dünya ile uzay istasyonu arasında ulaşım sağlayacak.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden Uzun Yürüyüş-10A taşıyıcı roketiyle ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Mengzhou-1, uzay istasyonunun ana modülünün radyal kapısına kenetlenecek.

Uzay aracı, genel sistem performansını doğrulamanın yanı sıra çevre değerlendirme araçları, malzemeler, teknoloji gösterim yükleri, mürettebat ihtiyaçları ve uygulamalı bilim testleri için deney cihazları taşıyacak.

Çin ayrıca 2026'da ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shenzhou-22 ve Shenzhou-23 mürettebatlı uzay araçlarını da fırlatacak. Her görevde üçer astronot yer alacak.

Shenzhou-22 uzay aracı, uzay istasyonunun ana modülünün radyal kapısına, Shenzhou-23 ise ön kapısına kenetlenecek.

Shenzhou-22 mürettebatından bir astronot, bir yıldan uzun sürecek uzun vadeli bir deney için yörüngede kalacak.

Çin ayrıca 2026 yılında Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Tianzhou-10 kargo uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Bu uzay aracı, uzay istasyonunun ana modülünün arka kapısına kenetlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
