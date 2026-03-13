Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi ile uzaya 20 yeni internet uydusunu başarıyla fırlattı. Roket, Hainan eyaletindeki fırlatma alanından yerel saatle 03.48'de havalandı.
HONG YAN, Xinhua muhabiri
Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan cuma günü yerel saatle 03.48'de fırlatılan roket, 20. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi.
