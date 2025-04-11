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Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Gönderdi
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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-3B roketiyle yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden görüntü

Çin, yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre cuma günü Beijing saatiyle 00.47'de Uzun Yürüyüş-3B roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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