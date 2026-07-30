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Çin, yeni iletişim teknolojisi test uydularını fırlattı

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Çin, teknoloji testleri ve veri iletimi gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yeni iletişim teknolojisi test uydularını uzaya gönderdi.

Çin, teknoloji testleri ve veri iletimi gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere yeni iletişim teknolojisi test uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, test uyduları, Long March-6 taşıyıcı roketiyle Şanşi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörüngelerine başarıyla girdiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 660'ıncı taşıma görevi oldu.

Uydular, iletişim, yayıncılık, televizyon ve veri iletimi gibi hizmetlerin yanı sıra ilgili teknoloji testlerinde kullanılacak.???????

Kaynak: AA
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