Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu: Yapay Zeka Sektörlerimizin Değeri 5 Yılda 1,45 Trilyon Doları Aşacak

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, ülkenin yapay zeka ile ilgili sektörlerinin değerinin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) sonu itibarıyla 10 trilyon yuanın (1,45 trilyon ABD doları) üzerine çıkacağını söyledi.

Zheng cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin söz konusu dönemde "Yapay Zeka Artı" inisiyatifini ilerletmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua