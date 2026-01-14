Haberler

Çin 2026'nın İlk Uzay Görevi Olarak Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin 2026'nın İlk Uzay Görevi Olarak Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Uzun Yürüyüş-6 roketi ile Yaogan-50 01 uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, arazi taramaları ve tarımsal ürünlerin verim tahminleri gibi çalışmalarda kullanılacak.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fırlatma görevinden görüntüler

Çin, Yaogan-50 01 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Yaogan-50 01 uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü Beijing saatiyle 22.16'da Uzun Yürüyüş-6 roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, arazi taramaları, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve hafifletme çalışmaları yürütmekte kullanılacak.

Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 624. uçuş görevi olan fırlatma, Çin'in 2026 yılında gerçekleştirdiği ilk başarılı yörünge fırlatması olarak kayda geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim