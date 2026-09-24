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Çin, Yaogan-40 04 uydu grubunu 670'inci Long March göreviyle uzaya gönderdi

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Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-40 04" uydu grubunu Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlattı. Fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 670'inci taşıma görevi oldu.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre "Yaogan-40 04" uydu grubu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 670'inci taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, elektromanyetik çevre tektiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA
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