Çin: Yabancı Yatırımlarla İlgili Kararlar, Yasa ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Alınıyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in, yapay zeka platformu Manus projesinin yabancı şirketler tarafından satın alınmasını yasaklama yönünde kısa süre önce aldığı karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in, yapay zeka platformu Manus projesinin yabancı şirketler tarafından satın alınmasını yasaklama yönünde kısa süre önce aldığı karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin salı günkü basın toplantısında Çin hükümetinin, yabancı yatırımları yasa ve yönetmeliklere uygun olarak incelediğini ve ilgili kararları bu doğrultuda aldığını söyledi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı yabancı yatırımlar güvenlik incelemesi çalışma mekanizması ofisinin, pazartesi günü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak Manus'un yabancı yatırım yoluyla satın alınmasını yasakladığı ve ilgili taraflara satın alma anlaşmasının feshedilmesi talimatı verdiği bildirilmişti.

Bu kararla birlikte ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Aralık 2025'te başlayan Manus'u devralma süreci durdurulmuş oldu. Anlaşmanın satış bedeli kamuoyuna açıklanmamıştı ancak medyada yer alan haberlerde anlaşmanın yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua
