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Çin, ithal ofis ekipmanlarına güvenlik soruşturması başlattı

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Çin, yabancı sistem yazılımlı baskı/fotokopi cihazlarının ulusal güvenliği etkileyebileceği gerekçesiyle soruşturma açtı. İnceleme, ithalatın güvenliğe etkisi, yerli sanayi kapasitesi ve dışa bağımlılığı kapsayacak.

Çin, yabancı ülkelerin sistem yazılımını içeren baskı ve fotokopi fonksiyonlarına sahip ithal ofis ekipmanlarına yönelik ulusal güvenlik soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, edinilen ön bilgilere göre, yabancı ülkelerin sistem yazılımını içeren ve ithal edilen baskı ve fotokopi fonksiyonlarına sahip ofis ekipmanlarının dış ticarette ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyebileceği ifade edildi.

Bu yüzden bu ürünlere yönelik ulusal güvenlik soruşturması açıldığı belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında yapılan incelemenin, ithalatın ulusal güvenliğe etkisini, yerli sanayinin gelişmişlik ve talebi karşılama kapasitesini ve yabancı mal ve teknolojilere bağımlılığı kapsayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ilgili yabancı hükümet politikalarının ve önlemlerinin Çin'in ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisinin ve dış ticarette ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyen diğer konuların da inceleneceği ve bulguların sonucunda bir soruşturma raporu hazırlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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