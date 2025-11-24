Çin, Vietnam'a Nakdi Yardımda Bulunacak

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, sellerden etkilenen Vietnam'a nakdi yardımda bulunacaklarını söyledi.

Mao pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında kısa süre önce Vietnam'da kasırga ve sel nedeniyle birçok bölgede çok sayıda can kaybı ve maddi hasar yaşandığını hatırlattı.

Mao, insani mülahazalarla ve Vietnam halkına yönelik dostluk duygularıyla nakdi yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Mao, Vietnam Komünist Partisi ve Vietnam hükümetinin liderliği altında afetten etkilenen bölgelerin kesinlikle zorlukları aşıp, evlerini kısa sürede yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

Mao, "Bildiğimiz kadarıyla hayatını kaybeden herhangi bir Çin vatandaşı bulunmuyor" dedi.